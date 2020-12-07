Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
07.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:20
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi Akmuar mevkisinde kaçak kazı yapanlar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 20 metrelik tünel açan İ.G, H.Y.Ö. ve B.H'yi suçüstü yakaladı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur