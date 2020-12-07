Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
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Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

07.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:20
Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi Akmuar mevkisinde kaçak kazı yapanlar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 20 metrelik tünel açan İ.G, H.Y.Ö. ve B.H'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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