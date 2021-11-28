Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doyran Mahallesi Karabelen mevkisindeki Bizans Manastırı çevresinde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda U.Y, M.A. ve F.K.'yi suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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