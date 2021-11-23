Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıosmanlar Mahallesi Seken mevkisindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, K.D, S.D. ve E.U'yu suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el koydu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
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