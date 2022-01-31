Antalya'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
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Antalya'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

AA, Sinan Özmüş - Güncel
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Antalya'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde, kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yurtpınar Mahallesi Aladaş mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan R.D. ve B.Y'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

R.D. ve B.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Sinan Özmüş - Güncel

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