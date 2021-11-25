Antalya'da kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya'nın Elmalı ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çığlıkara Mahallesi'nde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda N.A. ve A.Ö'yü suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri
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