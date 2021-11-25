Antalya'da kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Antalya'da kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya'da kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çığlıkara Mahallesi'nde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda N.A. ve A.Ö'yü suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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