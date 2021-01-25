Antalya'da kaçak kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Antalya'da kaçak kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

25.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:38
Antalya'da kaçak kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Belirlenen adrese giden jandarma ekibi, yanlarında suçta kullanıldığı tespit edilen balyoz, kazma, manivela demir ile 3 kürek bulunan S.İ, N.Y. ve S.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 10 bin 407 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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