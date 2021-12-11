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Antalya'da kaçak kazı operasyonu

Antalya'da kaçak kazı operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Döşemealtı ilçesi Ahırtaş Mahallesinde dağlık arazide izinsiz kazı yapıldığı bilgisi alınması üzerine jandarma harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda H.K., T.A. ve E.K.'nın Asar Dağı mevkisinde define bulmak amacı ile izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi. Yakalanan 3 kişiyle ilgili adli işlem başlatılırken kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu. - ANTALYA

Antalya'da kaçak kazı operasyonu

Antalya'da kaçak kazı operasyonu

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