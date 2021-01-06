Antalya'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Antalya'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

06.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:20
Antalya'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda 13 litre etil alkol, kaçak içkide kullanılmak üzere 17 aroma kiti, 48 etil alkol ibareli yapıştırma etiketi ile 72 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Operasyonda, iş yeri sahibi S.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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