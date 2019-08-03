Antalya'da kaçak içki operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak içki yapımında kullanılan 2 bin 520 litre etil alkole el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir apartmanın deposunda, kaçak içki yapımında kullanılan malzeme olduğu bilgisine ulaşıldı.

Hacet Mahallesi'ndeki depoya düzenlenen operasyonda, bidonlarda 2 bin 520 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli E.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA