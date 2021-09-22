Antalya'da kaçak elektronik sigara satan zanlı yakalandı - Haberler
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Antalya'da kaçak elektronik sigara satan zanlı yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da kaçak elektronik sigara satan zanlı yakalandı

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak elektronik sigara ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Muratpaşa ilçesinde evini ofise çerine Ş.A'nın, ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen elektronik sigaraları, sosyal medya ve diğer internet kanalları aracılığıyla sattığı belirlendi.

Eve düzenlenen operasyonda, 4 bin 815 elektronik sigara parçası, 2 bin 220 elektronik sigara coili, 865 elektronik sigara likiti, 40 elektronik sigara makinesi ve 99 atomizer ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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