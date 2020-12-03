Antalya'da kaçak avlanan 6 kişiye 21 bin lira ceza

ANTALYA'nın Gündoğmuş ve Kemer ilçelerinde, kaçak avlandığı tespit edilen 6 kişiye toplam 21 bin 654 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğü'ne bağlı av koruma ve kontrol ekipleri, Gündoğmuş ilçesinde, gece tavşan avı yapan 4 kişi yakaladı. Kaçak avlanan 4 kişi hakkında, 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında 14 bin 380 TL idari para cezası, vurdukları yaban tavşanları için de 1912 TL tazminat bedeli olmak üzere toplam 16 bin 292 TL ceza uygulandı. Kaçak avda kullanılan 2 takozsuz yarı otomatik av tüfek, 1 ışıldak ve 2 ölü yaban tavşanına el konuldu.Av koruma ve kontrol ekipleri, Beydağları Sahil Milli Parkı sınırlarındaki Tahtalı-Kızılalan mevkisinde de kaçak avlanan 2 kişi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde 1 dürbün takılı yivli (mavzer) silah tespit edildi. Silahla ilgili işlem yapılmak üzere yediemin senedi ile Kemer Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi. Şüpheliler hakkında avcılık belgesi olmadan ve avlanma zamanı dışında avlanma, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalarda (Milli Park) avlanmaktan dolayı '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet'ten toplam 5 bin 362 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı