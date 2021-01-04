Antalya'da kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 872 lira ceza
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Antalya'da kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 872 lira ceza

04.01.2021 22:33 | Son Güncelleme: 04.01.2021 22:36
Antalya'da kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 872 lira ceza

Antalya'da kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 872 lira ceza uygulandı.

Antalya'da kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 872 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Merkez Şefliği ekipleri, hafta sonu sorumluluk sahaları içerisinde denetim yaptı.

Buna göre belgesi bulunmayan 4 kişiye toplam 6 bin 872 lira idari ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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