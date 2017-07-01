Antalya'da Kabotaj Bayramı kutlaması

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

Yağlı direkte bayrak, 15 yıldır aralıksız birinci olan balıkçı Murat Dalgakıran'ın elinde kaldı

Antalya protokolünün kutlamalara katılmadığı görüldü



ANTALYA - Antalya'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yarışmacılar yağlı direkten bayrağı kapmak için uzun süre ter döktü. Bayrak, 15 yıldır aralıksız birinci olan balıkçı Murat Dalgakıran'ın elinde kaldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Antalya'da coşkuyla kutlandı. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde başlayan etkinliklere Antalyalıların ilgisi sıcak hava nedeniyle az oldu. Törene protokol olarak, Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürü Deniz Yılmaz katıldı.

Etkinlikler öncesi dünyaca ünlü flyboard Ali Komşusu, kalabalığa bir gösteri sergiledi. Su yüzeyinde özel düzenekle hazırlanmış paletle ayakta durmayı başaran Komşusu'nun akrobatik hareketleri izleyenleri büyüledi. Komşusu'nun gösterisi izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Yüzme yarışı, denize atılan çapayı çıkarma, yağlı kazık yarışlarında yarışmacılar kıran kırana mücadele etti.

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı yüzme yarışında birinciliği Furkan Yazgan elde etti. Yüzme yarışının ardından Deniz Ticaret Odası'nın çıpası deniz dibine atıldı. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı yarışmada çıpayı İnan Ekin çıkarmayı başardı.



"Yağlı kazık zorladı"

Yarışmalar içerisinde izleyiciler tarafından heyecanla beklenen yağlı direkten bayrak alma oldu. Özel bir yağla yağlanan odun direk ucunda asılı bayrağı almak için yarışmacılar türlü türlü oyunlar sergiledi. Yarışmacıların bayrağı almak için verdiği mücadele izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirse de renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl direğin uzun ve yağın fazla olması nedeniyle direkten bayrağı almak hiçte kolay olmadı. Birkaç denemede başarısız olan yarışmacılar, direk üzerine kum döktü, tişört koydu ve ayaklarına giydikleri çorapla yarıştı.



"15 yıldır kazanıyor"

15 yıldır üst üste yağlı direğin birincisi olan 47 yaşındaki balıkçı Murat Dalgakıran, geleneği bu yıl da bozmadı. 5'nci denemesinde Yağlı direkten bayrağı alarak birinciliği alan Dalgakıran, "15 yıldır aralıksız kazanıyorum. Çok zor oluyor ama kazanıyorum. Bundan sonra da birinciliği kaptırmayı düşünmüyorum. Bu yıl biraz daha zor oldu. Babamda yağlı direkte yarışırdı, ondan bana geçti. Benden de inşallah çocuklarıma geçer" dedi.

Yarışmalarda dereceye girenler çeyrek altın ve madalya ile ödüllendirildi.



"Protokole davet gönderdik"

Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı İnanç Kendiroğlu, 1 Temmuz Kabotaj Bayramının 91. yıldönümünü kutladıklarını belirterek, gururla el birliği ile bayramı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Havanın sıcak olması nedeniyle katılımın az olduğunu dile getiren Kendiroğlu, "Biraz katılım az oldu ama coşkulu şekilde kutladık. Sıcak hava olması nedeniyle katılım az oldu. Biz bütün protokole davet gönderdik. Valimiz Ankara'da olduğu için katılamadı. Birçok insan sıcak hava ve şehir dışında olması nedeniyle katılamadı" dedi.

Yağlı direk yarışında bayrağı almanın ise fazla yağ sürülmesi nedeniyle uzun sürdüğünü dile getiren Kendiroğlu, 15 yıldır aralıksız kazanan Murat Dalgakıran'a oda özel ödülünü vermeyi planladıklarını kaydetti.

Etkinlikler havai fişek gösterisi ve kokteyle son buldu.