Antalya'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Antalya'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Antalya'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

Antalya'da, Türk Telekom'a ait haberleşme kablosunu çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Antalya'da, Türk Telekom'a ait haberleşme kablosunu çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikışla Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait yaklaşık 200 metre uzunluğundaki 9 parça haberleşme enerji nakil kablosunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki çalışmaların ardından olayın şüphelisi olarak tespit edilen M.S. ve İ.Ü'yü gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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