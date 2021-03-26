Antalya'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Antalya'da, Türk Telekom'a ait haberleşme kablosunu çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da, Türk Telekom'a ait haberleşme kablosunu çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikışla Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait yaklaşık 200 metre uzunluğundaki 9 parça haberleşme enerji nakil kablosunun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgedeki çalışmaların ardından olayın şüphelisi olarak tespit edilen M.S. ve İ.Ü'yü gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek