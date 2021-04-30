Antalya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Antalya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elektrik dağıtım şirketleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşım hizmetlerine ait kabloların kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından yaklaşık 108 bin lira değerindeki kabloları çaldıkları ileri sürülen S.A, B.A, H.Y, M.P. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.A. ve B.A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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