Antalya'da kablo çaldıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı
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Antalya'da kablo çaldıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

Antalya'da kablo çaldıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Antalya'da kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat-15 Nisan tarihlerinde elektrik dağıtım şirketleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşım hizmetlerine ait kabloların kesilerek çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 108 bin lira değerindeki kabloları çaldıkları ileri sürülen S.A, B.A, H.Y, M.P. ve E.Ç. düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerden S.A. ve B.A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerlerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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