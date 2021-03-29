Antalya'da Judo Grand Slam heyecanı yaşanacak
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Antalya'da Judo Grand Slam heyecanı yaşanacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Antalya'da Judo Grand Slam heyecanı yaşanacak

Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) yıllık maç takviminde Olimpiyat Oyunları yolunda yüksek puanın yanı sıra kota hakkı kazandıran organizasyonların büyüğü olan Grand Slam, ilk kez Antalya'da düzenlenecek.

Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) yıllık maç takviminde Olimpiyat Oyunları yolunda yüksek puanın yanı sıra kota hakkı kazandıran organizasyonların büyüğü olan Grand Slam, ilk kez Antalya'da düzenlenecek. 1 Nisan tarihinde başlayacak turnuva 3 gün sürecek. 

2017 - 2019 yılları arasında üst üste üç kez Grand Prix müsabakalarına ev sahipliği yapan Antalya bu yıl farklı bir heyecana tanıklık edecek. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle; 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesinin yanı sıra judoda planlanan yıllık faaliyetlere de zorunlu ara verilmişti.IJF'nun bu yıl yeniden yıllık faaliyetlerinde olimpiyat oyunlarına dönük organizasyonları gerçekleştirme programı doğrultusunda Antalya Grand Slam,  Antalya Spor Salonu'nda, belirlenen pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşecek.100 ülkeden 220'si kadın, 320'si erkek olmak üzere toplam 540 judocunun kayıt yaptırdığı müsabakalar TRT Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Antalya'da daha önce düzenlendiğimiz Grand Prix'te başarılı organizasyondan Grand Slam'i de anlımızın aklıyla tamamlayacağız. Dünya şampiyonasından sonra en büyük müsabaka özelliği taşıyan Grand Slam'e ev sahipliği yapmanın ayrı bir heyecanını yaşayacağız" değerlendirmesinde bulundu.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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