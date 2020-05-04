Antalya'da jimnastik takımı telekonferansla antrenman yaptı

Antalya'da Muratpaşa Belediyespor Jimnastik Takımı, telekonferansla antrenman yaptı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyespor Jimnastik Takımı, telekonferansla antrenman yaptı.

Birçok ulusal ve uluslararası turnuvalarda birinciliklere imza atan jimnastik takımı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele nedeniyle salonlarının kapanması ve 20 yaş altına yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından antrenman programlarını internet ortamına taşıdı.

Takımın 19 yaşındaki antrenörlerinden Serap Tırtır ile Sara Staykova, pandemi tedbirleri kapsamında yaşları 8 ile 16 arasında değişen 24 kişilik takımı, haftanın 6 günü günde 4,5 saat telekonferansla internet üzerinden çalıştırıyor.

Birer saat kondisyon, esnetme hareketlerinin ardından iki saat alet çalışması yapan sporcuların antrenmanı, yarım saatlik soğuma hareketleriyle sona eriyor.

Kaynak: AA