Antalya'da 'jigolo çetesi'ne 9 tutuklama

26.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:44

ANTALYA'da, internet sitesi kurup, zengin kadınlarla para karşılığı birlikte olmak isteyen 'jigolo' adaylarını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Antalya'da örgüt ve çete suçlarına bakan cumhuriyet savcılığı, 'jigolo adayı' 12 mağdurun dolandırıldıkları yönündeki şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, para karşılığı zengin kadınlarla birlikte olmak isteyen erkekleri dolandıran çete üyelerini 4 ay takip etti. Polis, geçen cuma günü Antalya ile Burdur, Kocaeli, Denizli, Isparta ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9'u kadın 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya'ya getirildi.

ÇETE LİDERLERİ VİLLADA YAKALANDIÇete lideri Halis E. ile B.A. adlı kadın, Antalya'da bir villada yakalandı. Villada yapılan aramada 15 bin lira ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Çete liderlerinin, dolandırıcılıktan elde edilen parayla lüks hayat sürdüğü ortaya çıktı.Sorguları tamamlanan 19 şüpheli, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden çete liderinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklanırken, 10'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.150 BİN LİRALIK VURGUN

Çete üyelerinin, kurdukları internet sitesindeki telefon numarasını arayan 'jigolo adayı'ndan 'gold' ve 'VIP' üyelik için çeşitli miktarlarda para istediği, bu şekilde 150 bin liralık vurgun yapıldığı belirlendi. 12 kişinin şikayetçi olduğu ancak gerçek mağdur sayısının 100'ü geçebileceği, vurgun miktarının ise 1 milyon lirayı bulabileceği bildirildi.

Kaynak: DHA