Antalya'da, jandarmanın derin dalış eğitiminde 4 personel rahatsızlandı (1)

Antalya'da, jandarmanın derin dalış eğitiminde 4 personel rahatsızlandı (1)

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, jandarma ekiplerinin derin dalış eğitimi sırasında rahatsızlanan 4 personel, hastaneye götürüldü.

17.10.2019 12:56
Antalya'da, jandarmanın derin dalış eğitiminde 4 personel rahatsızlandı (1)

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, jandarma ekiplerinin derin dalış eğitimi sırasında rahatsızlanan 4 personel, hastaneye götürüldü.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personelinin Kaş ilçesinde, saat 11.30 sıralarındaki derin dalış eğitiminde 4 askeri personel, bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Durumun anlaşılması üzerine sudan çıkarılan 4 personel, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askeri personelden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
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