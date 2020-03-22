Antalya'da jandarmadan yaşlılara evde destek uygulaması
Antalya'nın Serik ilçesinde, jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstündeki vatandaşların ilaç ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı.
22.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:52
Antalya'nın Serik ilçesinde, jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstündeki vatandaşların ilaç ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı.
Evden çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşların ilaç, ekmek ve günlük ihtiyaçları için ekip kuran İlçe Jandarma Komutanlığı, vatandaşların ihtiyaçlarını temin ederek sahiplerine ulaştırdı.
Vatandaşlar, evlerine gelen ekiplere teşekkür etti.
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Kaynak: AA