Antalya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Haberler

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Antalya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5,5 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ile 2 adet cam uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5,5 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ile 2 adet cam uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Manavgat Çayyazı Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından dün icra edilen devriye faaliyeti esnasında; A.K. isimli şahsın yol kenarında park halinde bulunan araç içinde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Manavgat Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek arama kararı alındı. Araçta yapılan aramada 5,5 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ile 2 adet cam uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Uyuşturucu, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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