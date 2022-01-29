Antalya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Haberler
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Antalya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 105 gram esrar, 9 gram eroin, 1 adet Lyrca ve uyarıcı hap, 1 adet tabanca, 12 adet fişek ele geçirildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 105 gram esrar, 9 gram eroin, 1 adet Lyrca ve uyarıcı hap, 1 adet tabanca, 12 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde kullandığı bilgisi alınan 19 adet suç kayı bulunan A.Ö., R. K., 5 suç kaydı bulunan D. Ö. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Manavgat KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yapılan aramada, 90 gram esrar uyuşturucu maddesi, 1 adet tabanca, 12 adet fişek ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheliler hakkında 6136 SKM ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, yine ilçede uyuşturucu madde satışı bilgisi alınan 5 adet suç kaydı bulunan N. Y. düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüpheli üzerinde yapılan aramada; 15 gram esrar uyuşturucu maddesi, 9 gram eroin uyuşturucu maddesi, 1 adet lyrca ve uyarıcı hap ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda yakalanan şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA

Antalya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Haber

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