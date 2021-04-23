Antalya'da jandarmadan resim yarışması
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Antalya'da jandarmadan resim yarışması

Antalya'da jandarmadan resim yarışması
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'da Jandarma komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünce "23 Nisan'da Çocuk Gözüyle Jandarma" konulu resim yarışması düzenlendi.

Antalya'da Jandarma komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünce "23 Nisan'da Çocuk Gözüyle Jandarma" konulu resim yarışması düzenlendi.

İlkokul öğrencileri arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmada, Özel Antalya Düşünür Koleji öğrencisi Berk Taha Duman birinci, Kumluca Atatürk İlkokulu öğrencisi Kayra Emir Alçı ikinci, Özel Kumluca Bahçeşehir Koleji öğrencisi Jiyan Azad Çeviren ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu tarafından ödül verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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