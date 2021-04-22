Antalya'da jandarmadan resim yarışması
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Antalya'da jandarmadan resim yarışması

Antalya'da jandarmadan resim yarışması
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Jandarma komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünce "23 Nisan'da Çocuk Gözüyle Jandarma" konulu resim yarışması düzenlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Jandarma komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünce "23 Nisan'da Çocuk Gözüyle Jandarma" konulu resim yarışması düzenlendi.

İlkokul öğrencileri arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmada, Tekeli İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Asiye Nur Yıldız birinci, Yukarı Kocayatak İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Nazlı Akgül ikinci, Cumalı İlkokulu öğrencisi Şule Nur Cirim ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere İlçe Jandarma Komutanı Ayhan Aktürk tarafından ödül verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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