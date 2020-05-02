Antalya'da jandarmadan, aç kalan köpek ve yavrularına şefkat eli

Antalya'da jandarma ekipleri, aç kalan köpek ve 10 yavrusunu ekmek ve bisküviyle doyurdu.

Antalya'da jandarma ekipleri, aç kalan köpek ve 10 yavrusunu ekmek ve bisküviyle doyurdu.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan bazı yaşlıların gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Bir kişinin ihtiyaçlarını gidermek için yola çıkan ekipler, bir köpek ve 10 yavrusunun aç olduğunu gördü. Köpek ve yavrularının karnını ekmek ve bisküviyle doyuran ekipler, daha sonra vatandaşlardan gelen talepleri adreslere ulaştırdı.

Kaynak: AA