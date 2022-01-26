Antalya'da jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Haberler
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Antalya'da jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Antalya'da jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Antalya'da yaban hayvanları için doğaya 14 balya kuru yonca, 90 kilogram yem ve 150 ekmek bırakıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaban hayvanları için doğaya 14 balya kuru yonca, 90 kilogram yem ve 150 ekmek bırakıldı.

Saklıkent Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, doğadaki hayvanların yaşamını zorlaştırıyor.

İl Jandarma Komutanlığı, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenebilmesi için çalışma başlattı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) tim komutanlığında görevli 5 personel, ulaşımı zor olan alanlara kar motoru ile giderek, 14 balya kuru yonca, 90 kilogram yem ve 150 ekmeği doğaya bıraktı.

Hayvanlara yem desteğinin devam edeceği bildirildi.

Antalya'da jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Antalya'da jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Antalya'da jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Antalya'da jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Kayak Merkezi, Antalya, kar, Güncel, Haber

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