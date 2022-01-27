Antalya'da jandarma, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler
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Antalya'da jandarma, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Antalya'da jandarma, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

Antalya'da jandarma ekipleri, doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için Korkuteli ve Saklıkent Kayak Merkezi bölgesine mama, saman, buğday ve arpa karışımı bıraktı.

KORKUTELİ, ANTALYA (İHA) - Antalya'da jandarma ekipleri, doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için Korkuteli ve Saklıkent Kayak Merkezi bölgesine mama, saman, buğday ve arpa karışımı bıraktı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanlığı emrinde görev yapan 5 personel, doğada yiyecek bulamayıp aç kalan yabani hayvanlara ve kuşlara yardım etmek için Korkuteli ve Konyaaltı Saklıkent Kayak Merkezi bölgesinde doğaya 13 balya kuru yonca otu, 50 kilogram kedi köpek maması, 200 kilogram saman, 130 kilogram buğday, arpa ve mısır karışımı yem 150 adet ekmek bıraktı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Kemer İlçesinde, ormanlık alanda bulunan yaralı karga, veteriner hekim tarafından tedavi edilerek ilgili kurumlara teslim edildi. - ANTALYA

Antalya'da jandarma, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

Antalya'da jandarma, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

Antalya'da jandarma, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kayak Merkezi, Korkuteli, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Haber

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