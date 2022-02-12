Antalya'da jandarma, 84 tarihi eser ele geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da jandarma, 84 tarihi eser ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Antalya'da jandarma, 84 tarihi eser ele geçirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 84 parça tarihi eser ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 84 parça tarihi eser ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Unsurları, Kadriye mahallesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde bilgiye ulaştı. Yapılan operasyonda M.C., R.C. ve M.C.'nin üzerinde 49 adet sikke, 12 adet takı, 23 adet figür, olmak üzere toplam 84 parça tarihi eser ele geçirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title