Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
DÖŞEMEALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahırtaş Mahallesi'ndeki Asar Dağı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda, H.K, T.A. ve E.K'yi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet