Antalya'da iyi tarım uygulamaları yaygınlaşıyor

22.10.2019 11:09

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Yurtpınar Mahallesi'nin tamamında "İyi Tarım Uygulamaları" sertifikalı üretim yapılmaya başlandı.



Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "İyi Tarım Uygulamaları" sertifikalı üretim yapılmaya başlandı. Konuya ilişkin Müdürlükten yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğü olarak 'Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda' felsefesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gıda güvenliğinin sağlanması için üretimin her aşamasında verdiğimiz eğitimler ve yaptığımız denetimler ile vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmalarını güvence altına alıyoruz. Gıda güvenliğinin sağlanması tarladaki üretimden itibaren başladığı için çalışmalarımıza üreticilerimizi eğitiyor ve bilinçlendiriyoruz. Gıda güvenliğinin sağlamasında biyolojik, biyoteknik ve kültürel mücadele yöntemleri gibi iyi tarım uygulamalarının hayati bir yeri vardır" denildi.



19 ilçede rutin olarak her hafta düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanında proje bazlı çalışmalarla iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırıldığı belirtilerek, "Bu kapsamda Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubemiz tarafından yürütülen "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi"ne Aksu ilçesinde start verdik. Aksu ilçemizin Yurtpınar Mahallesinde gönüllü olan üreticiler ile mahallenin tamamında İyi Tarım Uygulamaları Sertifikalı üretim yapılmaya başlandı. Önceki yıllarda olduğu gibi üreticilerimizin kazanç ve rekabet gücünün arttırılmasında, tüketicilerimizin ise güvenli gıdaya buluşmasına yönelik yürütmüş olduğumuz İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında üreticileri bilinçlendirmeye ve sertifikalandırmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA