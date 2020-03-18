Antalya'da İYİ Parti'nin 3 ilçe teşkilatına atama yapıldı İYİ Parti'de Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Döşemealtı ilçe teşkilatlarında görev değişikliği yapıldı.

İYİ Parti'de Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Döşemealtı ilçe teşkilatlarında görev değişikliği yapıldı.

İYİ Parti Antalya İl Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanlığına Mehmet Başaran'ın atanmasının ardından bazı ilçe teşkilatlarında da değişiklik yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başaran, bugün 3 ilçede görevlendirme yapılan teşkilat başkanlarının mazbatalarını aldığını belirtti.

Genel Başkanları Meral Akşener'in liderliğinde demokrasiye, özgürlüklere, parlamenter sisteme sahip çıkmaya devam edeceklerini aktaran Başaran, iktidar olmak için yola çıktıklarını kaydetti.

İlçe teşkilatlarındaki değişimi bayrak yarışı olarak değerlendiren Başaran, "Döşemealtı ilçe başkanlığına Ali Özbey, Kepez İlçe Başkanlığına Mazlum Yücel ve Muratpaşa İlçe Başkanlığına da Semih Tayfur kardeşimiz atanmıştır, başarılar diliyorum. Yolları açık, başarıları daim olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA