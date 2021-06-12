Antalya'da işten çıkartılan kişi, taksi durağındaki görevliyi silahla yaraladı
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Antalya'da işten çıkartılan kişi, taksi durağındaki görevliyi silahla yaraladı

Antalya'da işten çıkartılan kişi, taksi durağındaki görevliyi silahla yaraladı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da bir kişi işten çıkartıldığı taksi durağının başkanını silahla yaraladı.

Antalya'da bir kişi işten çıkartıldığı taksi durağının başkanını silahla yaraladı.

Sedir Mahallesi Zambak Caddesi'ndeki taksi durağına gelen M.T, durak başkanı Kağan Ç. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, yanında getirdiği tabancayla Kağan Ç'yi ayağından hafif şekilde yaraladı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İhbar üzerine taksi durağına gelen sağlık ekiplerince olay yerinde tedavisi yapılan Kağan Ç, gazetecilere, 3 ay önce taksi durağından uzaklaştırdıkları M.T'nin kendisine hakaretlerde bulunduğunu kaydetti.

Gazetecilere taşla yaralandığını belirten Kağan Ç, polislere tabancayla yaralandığını söyledi.

Şüphelinin kaçarken taksi durağına attığı tabanca ile mermi de olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Antalya'da işten çıkartılan kişi, taksi durağındaki görevliyi silahla yaraladı
Antalya'da işten çıkartılan kişi, taksi durağındaki görevliyi silahla yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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