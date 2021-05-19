Antalya'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları oluşturulan araç konvoyuyla protesto edildi
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Antalya'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları oluşturulan araç konvoyuyla protesto edildi

Antalya'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları oluşturulan araç konvoyuyla protesto edildi
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları Antalya'da oluşturulan araç konvoyuyla protesto edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları Antalya'da oluşturulan araç konvoyuyla protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Antalya Şubesi öncülüğündeki grup, Turgut Özal Spor Solunu'nda bir araya geldi. Burada tekbir getirip sloganlar atan grup, Türk ve Filistin bayrakları ile donattıkları araçlarla kentin farklı noktalarında korna çalarak tur attı.

AGD Antalya Şube Başkanı Hakan Ülgen, yaptığı açıklamada, Filistinliler mücadeleye devam ederken kendilerinin de meydanlarda zulme karşı ses yükseltmeye devam edeceklerini belirtti.

İsrail'in saldırılarında Ramazan Bayramı'ndan bu yana 200'den fazla Filistinlinin şehit edildiğini vurgulayan Ülgen, şunları kaydetti:

"Binlerce Filistinli yaralandı. Şehit olanların 60'ı çocuk yaşta Filistinli kardeşlerimiz. Kundaktaki bebeklerden sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür. İsrail, 1948'den itibaren sistemli olarak devam ettirdiği saldırı ve katliamlarında Filistinli kardeşlerimizi şehit etmeye, evlerinden ve topraklarından çıkarmaya, masum insanları tutuklamaya, tecavüz, küstahlık ve şımarıklığına dünya kamuoyunun gözü önünde devam etmektedir."

İsrail'in Filistinlilerin sağlık ocaklarını ve hastanelerini de bombaladığını dile getiren Ülgen, gözü dönmüş terör örgütünü mutlaka durdurmak gerektiğini aktardı.

Ülgen, Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği'nin İsrail'in saldırılarına el altından ya da açıktan destek olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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