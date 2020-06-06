Antalya'da işlenen cinayetin zanlıları yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli Mersin'de yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli Mersin'de yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Anamur ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Bu sırada gece karanlığından faydalanan bir kişi, otomobilden inerek ormanlık alana kaçtı.

Ekipler, yaptıkları incelemede araçta kan lekesi, doku parçaları ve ateşli silah izi olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Anamur ve Alanya'ya bağlı jandarma ekipleri koordineli çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında kayıp olarak aranan Ö.D'nin, Mersin'de otomobil kiralayarak U.B. ve Mehmet Ünlü ile Alanya'ya gittiğini belirlendi. Ekipler, Anamur'a geldiklerinde otomobilde bulunmayan Mehmet Ünlü'nün öldürülmüş olabileceğini değerlendirdi.

Operasyonla Ö.D. Diyarbakır, U.B. ise Anamur'da gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinde, Ö.D. ile Mehmet Ünlü arasında alacak verecek meselesi olduğunu, Ünlü'yü Alanya'da öldürerek cesedini kırsal bir noktaya attıklarını itiraf etti.

Bunun üzerine otomobildeki GPS takibi sonucunda Ünlü'nün cesedi, Alanya Kuş Yuvası mevkisinde bulundu.

Ekipler, olayla bağlantı oldukları değerlendirilen M.Ç, O.K, N.B, B.B. ve E.D'yi de gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgularının ardından Alanya Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar-Sarıveliler yolu Kuş Yuvası mevkisindeki uçurumluk alanda 4 Haziran'da av tüfeğiyle öldürülen ve Mersin'de kayıp olarak aranan Mehmet Ünlü'nün cesedi bulunmuştu.

Kaynak: AA