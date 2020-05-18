Antalya'da İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı Antalya'da sosyal medya hesabından İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Antalya'da sosyal medya hesabından İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Antalya Adliyesine sevk edildi.

F.E. çıkarıldığı 3. Sulh Ceza Hakimliğince "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Cezaevine gönderilen F.E'nin, emniyet ve savcılık ifadelerinde suçunu kabul ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Tüm inançlara saygılı olduğunu ileri süren F.E, ifadesinde yaptığının doğru olmadığını, suç işlemek amacıyla hareket etmediğini iddia etti.

Araştırmacı yazar kimliğiyle tanınan biri olduğunu, sosyal medyadaki paylaşımı ise sarhoş olduğu için kendisinde olmadan yazdığını öne süren F.E, "Suçumu kabul ediyorum. Yaptığım doğru değil. Bu zamana kadar hiçbir dine, inanca hakaret etmedim, tam tersine saygı duydum. Paylaştığım yazımı düzeltecektim ama birisi bana ait olan telefon numaramı paylaşınca insanlar sürekli beni aradığı için düzeltmeye fırsat bulamadım. Bana yakışmayan bir paylaşım, yanlış anlaşıldım." ifadelerini kullandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından İslamiyete yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı öne sürülen F.E. hakkında gözaltı kararı vermiş, şüpheli, dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA