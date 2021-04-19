İş yerlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 7 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 7 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde bulunan H.A. (18) ve H.Y'nin (15) üst aramasını yaptı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada çok sayıda sigara paketi ele geçirildi. Bunun üzerine hırsızlık şüphesi üzerinde duran ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Araştırmayı derinleştiren polis ekibi, ilçenin farklı mahallelerindeki 7 iş yerinden aynı gece içki, sigara, cep telefonu, yardım kutusu ve bir motosiklet çalındığını tespit etti. Yapılan incelemede gözaltına alınan şüphelilerin bu olayların da faili olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen O.B'nin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Öte yandan, 3 şüphelinin iki iş yerinden gece gerçekleştirdiği hırsızlık anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt