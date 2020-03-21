Antalya'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 20'den fazla iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
21.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:08
Antalya'nın Alanya ilçesinde 20'den fazla iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Saray, Şekerhane, Kadıpaşa, Cikcilli, Oba ve Kestel mahallelerinde farklı tarihlerde 20'den fazla iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.O.B, R.T, S.C.Ç. ve H.F, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Alanya ilçesinde dün jandarma ve polis bölgelerinde 20'den fazla hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.
Kaynak: AA