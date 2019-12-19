Antalya'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
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Antalya'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Antalya'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

19.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:52
Antalya'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki 4 ayrı iş yerinden 6 cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeyen ekipler, Y.Ç. (49) olduğu belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalıntı 3 telefon bulunarak sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık malı satın alan 2 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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