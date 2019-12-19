Antalya'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
Antalya'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki 4 ayrı iş yerinden 6 cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlattı.
İş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeyen ekipler, Y.Ç. (49) olduğu belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalıntı 3 telefon bulunarak sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık malı satın alan 2 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.