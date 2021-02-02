Antalya'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
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Antalya'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

02.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:14
Antalya'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Antalya'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir iş yerinden elektronik eşyalar ile iş yeri sahibine ait klasik oyuncak arabaların çalınmasına ilişkin araştırma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheliler E.Y. ve D.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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