İş yerinde çıkan yangında bir kişinin cesedi bulundu
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İş yerinde çıkan yangında bir kişinin cesedi bulundu

Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
İş yerinde çıkan yangında bir kişinin cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iş yerinde çıkan yangında, bir kişinin cesedi bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iş yerinde çıkan yangında, bir kişinin cesedi bulundu.

Perge Bulvarı'nda ofis mobilyaları üretimi ve satışı yapılan 4 katlı iş yerinde yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında, zemin katta mobilya döşemecisi olarak çalışan Bülent Yaman'ın (42) cesedi bulundu.

Savcılık incelemesinin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yaman'ın, mesaisinin bitmesine rağmen işlerinin yetişmediğini belirterek, iş yerinde çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

İş yerinde çıkan yangında bir kişinin cesedi bulundu
İş yerinde çıkan yangında bir kişinin cesedi bulundu
İş yerinde çıkan yangında bir kişinin cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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