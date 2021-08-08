Antalya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Belek Mahallesi'nde çiçek satan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.
İş yeri sahibi Abdurrahman Yarılkaya, işletmesinin kapalı olduğu sırada yangının çıktığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer