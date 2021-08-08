Antalya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Antalya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Belek Mahallesi'nde çiçek satan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İş yeri sahibi Abdurrahman Yarılkaya, işletmesinin kapalı olduğu sırada yangının çıktığını belirtti.

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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