Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu Antalya'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Antalya'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı. Muratpaşa ilçesi Kundu Turizm Merkezi'ndeki turistlere yönelik çanta ve valiz satılan iş yerinin depo kısmından dumanların çıktığını gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerini saran alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi. İş yeri çalışanlarından Abdullah Tunç, malzemelerin büyük kısmının yandığını, zararlarının büyük olduğunu dile getirdi. Kaynak: AA