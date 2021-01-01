Antalya'da iş yeri yangınını itfaiye söndürdü
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Antalya'da iş yeri yangınını itfaiye söndürdü

01.01.2021 02:05 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:08
Antalya'da iş yeri yangınını itfaiye söndürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, sahibi olduğu halı ve zücaciye mağazasında çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, sahibi olduğu halı ve zücaciye mağazasında çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde Zeyrek Salıcı'ya ait tek katlı halı ve zücaciye mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın sırasında içeride bulunan ve dumandan etkilenen Salıcı, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, mağazanın yanındaki telefon satış ve tamir dükkanında da hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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