Antalya'da iş vaadiyle dolandıran şüpheli tutuklandı
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Antalya'da iş vaadiyle dolandıran şüpheli tutuklandı

02.11.2020 17:47 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:51
Antalya'da iş vaadiyle dolandıran şüpheli tutuklandı

ANTALYA'da internetten iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandıran ve 65 dosyadan aranması bulunan İ.B., polisin takibiyle yakalandı.

ANTALYA'da internetten iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandıran ve 65 dosyadan aranması bulunan İ.B., polisin takibiyle yakalandı. Adliyeye sevk edilen İ.B, tutuklandı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde ve farklı illerde internet ortamında, özellikle mimarlık fakültesi mezunlarına yönelik iş ilanı verip, bu ilan üzerinde gerekli formları doldurtup, irtibat telefonu verdiği kişileri, değişik masraflar adı altında farklı hesaplara para havalesi yaptırarak dolandıran şüpheli hakkında çok sayıda şikayet üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, insanları iş bulma vaadiyle dolandıran kişinin İ.B. olduğu saptandı. Harekete geçen ekipler, İ.B.'nin çeşitli GSM hatlarını kullandığını, insanları iş bulma vaadiyle kandırıp PTT hesabına para havalesi yaptırdığını, bu hesabın babası Y.B. adına olduğunu tespit etti. İ.B.'nin babası Y.B.'nin çok sayıda dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu belirlendi. İ.B.'nin ise dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda kaydının, 65 dosyadan aranmasının ve 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla İ.B.'yi Alanya'da yakaladı. İ.B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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