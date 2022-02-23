Antalya'da iş dünyası, Rusya-Ukrayna gerilimini yakından takip ediyor

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Rusya ile Ukrayna'nın turizm ve ihracatta Antalya'nın önemli pazarlarından olduğunu belirtti.

ATSO Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Süleyman Özer'in başkanlığında çevrim içi olarak yapıldı.

Çetin, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm sektörlerin elektrik ve doğal gaz zamlarından şikayetçi olduğunu dile getirerek, tüm işletmeleri kapsayan genel bir indirim beklediklerini kaydetti. Gıdada KDV indiriminin her açıdan doğru ve yararlı olduğunu ifade eden Çetin, tüm sektörlerden KDV indirimi ve kredi talebi aldıklarını bildirdi.

Bölge içi ticareti geliştirmeyi, firmaları potansiyel tedarikçi ve müşterilerle buluşturmaya yönelik organizasyonlar düzenleyeceklerini aktaran Çetin, mayısta Batı Akdeniz Ticaret Buluşması etkinliği düzenleyeceklerini belirtti.

Rusya, Ukrayna gerginliği

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe değinen Çetin, şöyle devam etti:

"Türkiye şu ana kadar Ukrayna'da dengeli bir pozisyon aldı. Bu politikanın korunmasını bekliyoruz. Çatışma olmamasını, Rusya'ya yaptırımların Türkiye'yi de etkilememesini temenni ediyorum. Bugün petrol fiyatı, Rusya parası rublenin değeri, buğday fiyatı, doğal gaz fiyatı çok aşırı değişmedi. Fakat çatışma olmasa bile Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulanacak. Rusya turizmde birinci, ihracatta ikinci pazarımız. Ukrayna hem ihracatta hem turizmde üçüncü pazarımız hatta geçen yıl ikinci ülkeydi. Bir savaş olmaması için dua ediyoruz."

Rusya ve Ukrayna'da çok olumsuz gelişmeler yaşanmamasını temenni eden Çetin, Antalya turizmi ve Türkiye ekonomisi açısından bu yılın hayati önem taşıdığını ifade etti.

Almanya ve İngiltere pazarlarında toparlanmalar olacağını, İsrailli turistlerin de daha fazla kentte görülebileceğini aktaran Çetin, "Antalya'nın ırk, din, milliyet ayrımı yapmadan herkesi kucaklayan bir barış ve huzur şehri olduğunu göstereceğiz" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu

Davut Çetin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gayretleriyle Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yıl ikincisinin düzenleneceğini anımsattı. Antalya'nın organizasyona 11-13 Mart'ta ev sahipliği yapacağını aktaran Çetin, "Antalya'nın küresel organizasyonlara ev sahipliği yapması açısından önemli bir organizasyondur. Forumun bu koşullara rağmen başarılı olmasını ve Türkiye'nin konumuna fayda sağlamasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son dönemde dış politikada yeni açılımlar yaptığını belirten Çetin, bu gelişmelerin turizmi ve ekonomiyi olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

Meclis Üyesi İbrahim Düzenli de Türkiye'de ilk kez 3-5 Mart'ta Belek'te Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi düzenleneceğini bildirdi. Kongrede iklim değişikliği, dijital, finansal ve yeni nesil sigortacılık konularının değerlendirileceğini anlatan Düzenli, verimli bir organizasyon olmasını temenni etti.