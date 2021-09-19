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Antalya'da iş arkadaşını bıçakla rehin alıp yaralayan garson tutuklandı

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Antalya'da iş arkadaşını bıçakla rehin alıp yaralayan garson tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını boğazına bıçak dayayarak yaklaşık 4,5 saat rehin tuttuktan sonra yaralayan garson tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını boğazına bıçak dayayarak yaklaşık 4,5 saat rehin tuttuktan sonra yaralayan garson tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi Solgun Bulvarı'ndaki bir restoranda garsonluk yapan Kamil Tarık A. (25), aynı iş yerinde çalışan arkadaşı Lütfü S'yi boğazına bıçak dayayarak rehin aldı.

Şüpheli, daha sonra Lütfü S'yi restorandan çıkararak yaklaşık 800 metre ilerideki alışveriş merkezinin önüne götürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırgan Kamil Tarık A'yı ikna etme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine olay yerine polis özel harekat timi çağrıldı.

Lütfü S, ikna çabaları sürerken bıçakla boğazından kendisini yaralayan saldırganın elinden can havliyle kurtulmayı başardı. Bu sırada polis ekipleri de saldırgan Kamil Tarık A'yı etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan şüpheliye çevredekiler tepki gösterdi.

Sağlık ekibinin Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
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