Antalya'da iş arkadaşını bıçakla rehin alıp yaralayan garson gözaltına alındı - Haberler
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Antalya'da iş arkadaşını bıçakla rehin alıp yaralayan garson gözaltına alındı

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Antalya'da iş arkadaşını bıçakla rehin alıp yaralayan garson gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı iş yerinde çalıştığı kişiyi boğazına bıçak dayayarak yaklaşık 4,5 saat rehin tuttuktan sonra yaralayan garson, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı iş yerinde çalıştığı kişiyi boğazına bıçak dayayarak yaklaşık 4,5 saat rehin tuttuktan sonra yaralayan garson, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi Solgun Bulvarı'ndaki bir restoranda garsonluk yapan Kamil Tarık A. (25), henüz belirlenemeyen nedenle, aynı iş yerinde çalışan Lütfü S'yi boğazına bıçak dayayarak rehin aldı.

Şüpheli, daha sonra Lütfü S'yi restorandan çıkararak yaklaşık 800 metre ilerideki alışveriş merkezinin önüne götürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kamil Tarık A'yı ikna etme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine polis özel harekat timi çağrıldı.

Lütfü S, ikna çabaları sürerken bıçakla boğazından kendisini yaralayan saldırganın elinden can havliyle kurtulmayı başardı. Bu sırada polis ekipleri Kamil Tarık A'yı etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan şüpheliye çevredekiler tepki gösterdi.

Sağlık ekibince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
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