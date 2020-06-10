Antalya'da "irtikap" iddiasıyla 1'i komiser 4 polis tutuklandı Antalya'da tutuklu yargılanan sanıkların yakınlarından para talebinde bulunduğu iddiasıyla 1'i komiser 4 emniyet görevlisi tutuklandı.

Antalya'da tutuklu yargılanan sanıkların yakınlarından para talebinde bulunduğu iddiasıyla 1'i komiser 4 emniyet görevlisi tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan bir kişi, terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklanan yakınlarını tahliye etmek vaadiyle ilçe emniyet müdürlüğünde görevli 1'i komiser ve 3 polis memurunun kendilerinden para talep ettiğini iddia etti.

Savcılığın soruşturmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, komiser yardımcısı ve polisleri gözaltına aldı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "irtikap" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA