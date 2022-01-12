ANTALYA'DA IRMAK TAŞTI, İŞ YERLERİNİ SU BASTI - Haberler
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ANTALYA'DA IRMAK TAŞTI, İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Köprüçay ırmağının debisi yükseldi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Köprüçay ırmağının debisi yükseldi. Irmak kenarındaki restoranlar ile narenciye bahçelerini su bastı.

Belkıs mahallesinden geçen Köprüçay ırmağının debisi, 3 gündür aşırı yağmurun etkisiyle sabaha karşı yükseldi. Suların yükselmesi nedeniyle ırmağın çevresindeki 8 restoran ile narenciye bahçeleri su altında kaldı. Restoran sahiplerinden Osman Gündoğdu, Üç gündür aşırı yağmur yağıyor. Evde yattığım sırada sabaha karşı saat 04.00'te telefon geldi. Irmağın taştığını söylediler. Hemen iş yerime geldim. Restoranın ırmağa yakın kısmındaki masa ve sandalyeleri topladık. İş yerimin girişine kadar su yükseldi ve iş yerimi sular bastı dedi.

ANTALYA'DA IRMAK TAŞTI, İŞ YERLERİNİ SU BASTI

ANTALYA'DA IRMAK TAŞTI, İŞ YERLERİNİ SU BASTI

ANTALYA'DA IRMAK TAŞTI, İŞ YERLERİNİ SU BASTI

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